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Алоян уступил Тете в четвертьфинальном бою WBSS в легчайшем весе

Спорт

Поединок проходил в Екатеринбурге и закончился единогласным присуждением победы всеми тремя судьями Золани Тете

Екатеринбург, 14 октября 2018, 12:27 — REGNUM  Российский боксер в легчайшем весе Михаил Алоян уступил в поединке четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с представителем Южной Африки Золани Тете, сообщает 14 октября пресс-служба WBSS.

Поединок проходил в Екатеринбурге и закончился единогласным присуждением победы всеми тремя судьями Золани Тете.

По итогам боя южноафриканский боксер успешно отстоял свой пояс чемпиона WBO и вышел в полуфинал WBSS где его соперником должен стать победитель поединка между филиппинцем Нонито Донэром и представителем Британии Райаном Барнеттом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский боксер в первом тяжелом весе Руслан Файфер также не смог в четвертьфинале WBSS одолеть представителя США Эндрю Табити.

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