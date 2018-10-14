Алоян уступил Тете в четвертьфинальном бою WBSS в легчайшем весе

Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM Российский боксер в легчайшем весе Михаил Алоян уступил в поединке четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с представителем Южной Африки Золани Тете, сообщает 14 октября пресс-служба WBSS.

Поединок проходил в Екатеринбурге и закончился единогласным присуждением победы всеми тремя судьями Золани Тете.

По итогам боя южноафриканский боксер успешно отстоял свой пояс чемпиона WBO и вышел в полуфинал WBSS где его соперником должен стать победитель поединка между филиппинцем Нонито Донэром и представителем Британии Райаном Барнеттом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский боксер в первом тяжелом весе Руслан Файфер также не смог в четвертьфинале WBSS одолеть представителя США Эндрю Табити.