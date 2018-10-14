Российский боксёр Файфер проиграл американцу Табити в четвертьфинале WBSS

Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM Российский боксер-тяжеловес Руслан Файфер проиграл в четвертьфинальном поединке всемирной боксерской суперсерии (WBSS), проходившем в Екатеринбурге, представителю США Эндрю Табити, сообщает 14 октября Sport 24.

Бой продолжался 12 раундов и завершился победой американца по единогласному решению судей.

Это первое для Руслана Файфера поражение в 23 поединках в его профессиональной карьере боксера, Эндрю Табити повел 17 боев и не проиграл ни одного.

В полуфинале WBSS соперником Табити станет победитель поединка между кубинцем Юниером Дортикосом и поляком Матеушем Мастернаком.