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Российский боксёр Файфер проиграл американцу Табити в четвертьфинале WBSS

Спорт

Бой продолжался 12 раундов и завершился победой американца по единогласному решению судей

Екатеринбург, 14 октября 2018, 12:14 — REGNUM  Российский боксер-тяжеловес Руслан Файфер проиграл в четвертьфинальном поединке всемирной боксерской суперсерии (WBSS), проходившем в Екатеринбурге, представителю США Эндрю Табити, сообщает 14 октября Sport 24.

Бой продолжался 12 раундов и завершился победой американца по единогласному решению судей.

Это первое для Руслана Файфера поражение в 23 поединках в его профессиональной карьере боксера, Эндрю Табити повел 17 боев и не проиграл ни одного.

В полуфинале WBSS соперником Табити станет победитель поединка между кубинцем Юниером Дортикосом и поляком Матеушем Мастернаком.

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