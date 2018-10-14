Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мэйуэзера

Лас-Вегас, США, , 11:31 — REGNUM Видео с вызовом российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, являющегося чемпионом UFC в легком весе, на поединок, адресованное к американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему, выложил 14 октября в свой Instagram менеджер, специализирующийся на по боксе, Деджуан Блэйк.

Нурмагомедов вызывает Мэйуэзера на бой, называя его и себя двумя парнями, «которые никогда не проигрывают». Также российский боец утверждает, что в джунглях может быть только один король и таковым он считает себя.

Отметим, в августе прошлого года Флойд Мэйуэзер-младший нокаутировал бойца смешанного стиля из Ирландии Конора Макгрегора, что стало 50-й победой из 50-и для Мэйуэзера.

6 октября свой чемпионский титул в бою с Макгрегором отстоял Хабиб Гурмагомедов, однако затем российский боец устроил в зале потасовку с командой Макгрегора.