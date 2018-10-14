Воскресенье, 14 Октября 2018 года
12:47:50 МСК

Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мэйуэзера

Спорт

Нурмагомедов вызывает Мэйуэзера на бой, называя его и себя двумя парнями, «которые никогда не проигрывают»

Лас-Вегас, США, 14 октября 2018, 11:31 — REGNUM  Видео с вызовом российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, являющегося чемпионом UFC в легком весе, на поединок, адресованное к американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему, выложил 14 октября в свой Instagram менеджер, специализирующийся на по боксе, Деджуан Блэйк.

Нурмагомедов вызывает Мэйуэзера на бой, называя его и себя двумя парнями, «которые никогда не проигрывают». Также российский боец утверждает, что в джунглях может быть только один король и таковым он считает себя.

Отметим, в августе прошлого года Флойд Мэйуэзер-младший нокаутировал бойца смешанного стиля из Ирландии Конора Макгрегора, что стало 50-й победой из 50-и для Мэйуэзера.

6 октября свой чемпионский титул в бою с Макгрегором отстоял Хабиб Гурмагомедов, однако затем российский боец устроил в зале потасовку с командой Макгрегора.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить