Денис Ярцев завоевал серебро на этапе Гран-при по дзюдо в Мексике

Канкун, Мексика, , 11:28 — REGNUM Российский спортсмен Денис Ярцев стал вторым в весовой категории до 73 кг на этапе Гран-при по дзюдо, проходящем в мексиканском Канкуне, сообщает 14 октября «Чемпионат».

В финальной схватке российский дзюдоист уступил шведу Томми Масиасу, бронзовые медали получили представитель Канады Артур Маржелидон и бразильский спортсмен Марсело Контини.

Отметим, всего на счету российской команды по дзюдо три медали: одна золотая и две бронзовых Соревнования в Канкуне завершатся в ночь на 15 октября.