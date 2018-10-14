Воскресенье, 14 Октября 2018 года
12:47:35 МСК

Денис Ярцев завоевал серебро на этапе Гран-при по дзюдо в Мексике

Спорт

В финальной схватке российский дзюдоист уступил шведу Томми Масиасу

Канкун, Мексика, 14 октября 2018, 11:28 — REGNUM  Российский спортсмен Денис Ярцев стал вторым в весовой категории до 73 кг на этапе Гран-при по дзюдо, проходящем в мексиканском Канкуне, сообщает 14 октября «Чемпионат».

В финальной схватке российский дзюдоист уступил шведу Томми Масиасу, бронзовые медали получили представитель Канады Артур Маржелидон и бразильский спортсмен Марсело Контини.

Отметим, всего на счету российской команды по дзюдо три медали: одна золотая и две бронзовых Соревнования в Канкуне завершатся в ночь на 15 октября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Греко-римская борьба
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить