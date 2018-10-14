Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона WBO

Омаха, США, , 11:29 — REGNUM Действующий чемпион Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе американский боксер Теренс Кроуфорд победил претендента на данный титул — также представителя США, Хосе Бенавидеса и защитил свой титул. Об этом 14 октября сообщает Sport 24.

Титульный бой проходил в Омахе (штат Небраска, США) и продлился 12 раундов. Кроуфорду была засчитана победа техническим нокаутом за 20 секунд до окончания поединка. Теренс Кроуфорд отправил Бенавидеса в нокдаун и ринулся его добивать, после чего судья остановил бой, и победа была присуждена действующему чемпиону WBO.

Отметим, этот бой — первая успешная защита Кроуфордом титула чемпиона WBO и первое поражение в профессиональной карьере Хосе Бенавидеса. Кроуфорд же провел 34 боя в качестве профессионального боксера и ни одного из них не проиграл.