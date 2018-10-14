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«СКА-Нефтяник» выше в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом

Спорт

Четвертьфинальная встреча завершилась победой российской команды со счетом 4:1

«СКА-Нефтяник» выше в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом
Anemone Nemorosa
Хоккей с мячом

Сандвикене , Швеция, 14 октября 2018, 10:56 — REGNUM  Команда «Ска-Нефтяник» из Хабаровска вышла в полуфинал турнира Кубка мира по хоккею с мячом, проходящему в Сандвикене (Швеция), выиграв у команды шведского клуба «Бруберг», сообщает 14 октября «Чемпионат».

Четвертьфинальная встреча завершилась победой российской команды со счетом 4:1. В первом тайме Алан Джусоев и Павел Рязанцев вывели «Ска-Нефтяник» вперед, а во втором, после того как шведы сократили разрыв в счете до минимального, дважды поразил ворота «Бруберга» представитель российской команды Эрик Петтерссон.

Отметим, соперником хабаровского куба по полуфиналу станет победитель матча между двум шведскими командами «Сандвикен» и «Хаммарбю». В другой полуфинальной встрече за Кубок мира по хоккею с мячом встретятся нижегородский Старт и шведская «Вилла».

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