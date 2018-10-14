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«Оттава» победила «Лос-Анджелес» в домашнем матче

Спорт

«Оттава» принимала команду «Лос-Анджелес» у себя и победила со счетом 5:1

«Оттава» победила «Лос-Анджелес» в домашнем матче
kaatiya
Хоккеист «Оттава Сенаторз»

Оттава, 14 октября 2018, 10:39 — REGNUM  Хоккейный клуб «Оттава Сенторз» победил с крупным счетом команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает октября Sport 24.

«Оттава» принимала команду «Лос-Анджелес» у себя и победила со счетом 5:1. В составе победителей дважды поразил ворота гостей Крис Уайдман на 12-й и 52-й минутах, также по шайбе на счету Криса Тирни (7-я), Марка Стоуна (17-я) и Колина Уайта (31-я). Гости смогли отличиться всего один раз и это сделал Тревор Льюис на 3-й минуте.

Участвовавший в игре российский форвард Илья Ковальчук не отметился никакими результативными действиями.

Отметим, это третье поражение «Лос-Анджелеса» в пяти прошедших матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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