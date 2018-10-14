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«Бостон» победил «Детройт» с разгромным счетом

Спорт

Встреча проходила в Бостоне и завершилась со счетом 8:2 в пользу хозяев

Бостон, США, 14 октября 2018, 10:37 — REGNUM  Хоккеисты клуба «Бостон Брюиз» одержали верх с разгромным счетом над командой клуба «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 14 октября Матч ТВ.

Встреча проходила в Бостоне и завершилась со счетом 8:2 в пользу хозяев. У победителей шайбы забили Давид Пастрняк, оформивший во встрече хет-трик, на 20-й, 37-й и 43-й минутах, дважды поразивший ворота «Детройта» Джейк Дебрюск (32-я и 56-я) и забросившие по шайбе Чарли Макэвой (25-я), Андерс Бьорк (51-я) и Шон Курали (60-я). На все это гости смогли ответить всего два раза голами Филипа Гронека (41-я) и Дилана Ларкина (49-я).

Стоит отметить, что для «Детройта» это пятое подряд поражение, а «Бостон» побеждает четвертый раз подряд. По итогам матча «Бостон» находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Детройт» занимает 15-ю строчку.

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