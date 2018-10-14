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«Даллас» выиграл дома «Анхайм»

Спорт

Итоговый счет встречи 5:3 в пользу хозяев

«Даллас» выиграл дома «Анхайм»
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР
Пропустил

Даллас, США, 14 октября 2018, 10:18 — REGNUM  Команда хоккейного клуб «Даллас Старз» одержала дома волевую победу над командой клуба «Анхайм Дакс» в мачте регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 14 октября Матч ТВ.

Хозяева проигрывали встречу со счетом 0:3 после шайб Сильверберга на 10-й минуте, Шервуда на 14-й и гола Хенрика на 28-й, забитого в большинстве. Однако несмотря на огромный разрыв в счете, «Даллас» смог собраться и забросил пять шайб без ответа в ворота «Анхайма», став победителем во встрече.

Авторами голов у хозяев стали: Александр Радулов, на 32-й минуте удачно реализовавший большинство, Кэррик на 34-й, Бенн 35-й, Клингберг — на 38-й также удачно реализовавший большинство с подачи Радулов и Факса на 59-й. Итоговый счет встречи 5:3 в пользу хозяев.

Отметим, другими российскими хоккеистами «Далласа», отличившимися в матче, стали Валерий Ничушкин, сделавший одну результативную передачу и вратарь клуба Антон Худобин, отразивший 22 броска из 25.

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