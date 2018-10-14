«Тампа» разгромила «Коламбус» в матче НХЛ

Тампа, США, , 09:28 — REGNUM Хоккеисты клуба «Тампа Бэй» победили с разгромным счетом команду клуба «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 14 октября Матч ТВ.

Игра прошла на домашней арене «Тампы» и закончилась со счетом 8:2 в пользу хозяев.

В первом периоде забивали только хозяева, шайбами отметились Виктор Хедман (1-я минута), Седрик Пакетт (12-я), Янни Гурд (19-я).

Во втором игроки «Коламбуса» смогли отыграть две шайбы голами Джоша Андерсона (29-я) и Оливера Бьёркстранда (36-я), однако Брейден Пойнт на последней минуте встречи снова довел разрыв в счете до 2 шайб в пользу «Тампы».

В третьем «Коламбус» не смог ничего противопоставить напору хозяев и Брейден Пойнт, на 42-й минуте, оформивший дубль в матче, вместе с Алексом Киллорном (48-я), российским форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым (54-я) и Джеем Ти Миллером (60-я) довели счет до итогового разгромного результата.

Никита Кучеров также сделал в матче одну результативную передачу, другой российский хоккеист «Тампы» Михаил Сергачев сделал две результативные передачи, а голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32. Российский же вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский смог отразить только 23 из 31 шайбы, брошенной по его воротам.

Следующий матч «Тампа» сыграет 17 октября на выезде с «Каролиной», а «Коламбус» 19 октября примет у себя хоккеистов «Филадельфии».