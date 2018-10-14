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Сборная Германии не может забить уже в трёх официальных матчах подряд

Спорт

Немцы терпят очередное поражение

Сборная Германии не может забить уже в трёх официальных матчах подряд
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Пропустил мяч

Амстердам, 14 октября 2018, 08:01 — REGNUM  Футбольная сборная Нидерландов победила национальную сборную Германии в матче третьего тура Лиги наций. Игра проходила накануне, 13 октября, в Амстердаме.

Немцы не смогли забить ни одного гола, а голландцы загнали в их ворота аж три мяча. Голы в игре забили: Вирджил ван Дейк, Мемфис Депай и Джорджиньо Вейналдум.

Для сборной Нидерландов это первая победа над Германией с 2002 года в любых матчах и первая с 1992 года — в матчах официальных турниров.

Примечательно, что сборная Германии не может забить уже в трех официальных матчах подряд. С германской командой такое происходит впервые в её истории. Ранее германская сборная проиграла Южной Корее со счетом 0:2 на чемпионате мира, а также сыграла вничью с Францией в Лиге наций.

За 2018 год — это уже пятое поражение сборной Германии. Такое с немцами происходило 32 года назад.

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