Сборная Германии не может забить уже в трёх официальных матчах подряд

Амстердам, , 08:01 — REGNUM Футбольная сборная Нидерландов победила национальную сборную Германии в матче третьего тура Лиги наций. Игра проходила накануне, 13 октября, в Амстердаме.

Немцы не смогли забить ни одного гола, а голландцы загнали в их ворота аж три мяча. Голы в игре забили: Вирджил ван Дейк, Мемфис Депай и Джорджиньо Вейналдум.

Для сборной Нидерландов это первая победа над Германией с 2002 года в любых матчах и первая с 1992 года — в матчах официальных турниров.

Примечательно, что сборная Германии не может забить уже в трех официальных матчах подряд. С германской командой такое происходит впервые в её истории. Ранее германская сборная проиграла Южной Корее со счетом 0:2 на чемпионате мира, а также сыграла вничью с Францией в Лиге наций.

За 2018 год — это уже пятое поражение сборной Германии. Такое с немцами происходило 32 года назад.