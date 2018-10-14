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Федор Емельяненко нокаутировал Соннена в четвертьфинале Гран-при Bellator

Спорт

Российский боец выходит в финал

Федор Емельяненко нокаутировал Соннена в четвертьфинале Гран-при Bellator
Иллюстрация: Stadium.ru
Федор Емельяненко

Нью-Йорк, США, 14 октября 2018, 07:49 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил техническим нокаутом американского бойца Чейла Соннена в полуфинальном поединке Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории. Бой проходил в ночь на 14 октября, в Нью-Йорке.

Емельяненко хватило всего одного раунда, чтобы победить Соннена. Российский боец атаковал, а Соннен защищалася, и так и не смог перейти в контратаку. После серии мощных ударов судья засчитал технический нокаут и присудил победу Емельяненко.

Напомним, что в серии четвертьфинальных боев Емельяненко победил американца Фрэнка Мира, а Соннен, в свою очередь, оказался сильнее своего соотечественника Квинтона Джексона.

Теперь у Емельяненко впереди финал Гран-при Bellator. Там российский боец сразится Райаном Бейдером.

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