Капитан «Томи» о долгах по зарплате: Веры словам уже нет

Томск, , 00:42 — REGNUM Футболисты клуба «Томь» более не верят обещаниям погасить перед ними долги по зарплате, поэтому устроили акцию акцию протеста перед игрой с командой «Сочи». О бойкотах матчей речь пока не идет, рассказал капитан «Томи» Сергей Зуйков порталу Sport24.

По его словам, футболистам задолжали премиальные за весь прошлый сезон, а зарплату не платят около четырех месяцев. Погасить долги обещали в августе, однако срок давно прошел.

«Губернатор области обещал в октябре, но никакой конкретной информации больше нет. У ребят уже нет веры в слова», — сказал Зуйков.

Он добавил, что в профсоюз футболистов в «Томи» пока не обращались. Игроки надеются, что их акция — задержка матча на несколько минут и выход на поле в специально заготовленных футболках — привлечет внимание вышестоящего руководства к проблеме.

К бойкоту игроки прибегать не хотят, так как «все хотят играть, побеждать». Показывать результат на фоне отсутствия денег «Томи» удается за счет любви к футболу и хорошим отношениям в коллективе, пояснил Зуйков.

Вместе с тем проблемы клуба не столь острые, как у «Анжи», игроки которого ограничены в возможности перелетов. Футболисты «Томи» обеспечены проживанием, питанием и перелетами, рассказал капитан.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство клуба «Томь» обещало игрокам погасить задолженность по зарплате, однако не сделало этого. На матч с «Сочи» футболисты вышли с десятиминутным опозданием и надели футболки с надписями: «Томь — результат за бесплатно».

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