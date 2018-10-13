В Петербурге проходит международный турнир по джиу-джитсу

Санкт-Петербург, , 21:27 — REGNUM Сегодня, 13 октября, состоялся первый день турнира по джиу-джитсу St. Petersburg Open. Соревнования проходят в Спортивной школе олимпийского резерва «Комета». Этот турнир является отборочным перед чемпионатом мира — 2018.

В соревнованиях принимают участие петербургские спортсмены, чемпионы всемирных игр, чемпионы мира и Европы, среди которых заслуженный мастер спорта РФ Илья Борок, мастера спорта России международного класса Алла Падерина, Александр Сак и Абдулбари Гусейнов.

Комитете по физической культуре и спорту отмечает, что поединки пройдут по трем дисциплинам: файтинг-систем (бои) в семи весовых категориях — у мужчин и пяти — у женщин; не-ваза (борьба лежа) в шести весовых категориях — у мужчин и четырех — у женщин; дуо-систем (демонстрация техники в парах) в трех разделах — мужчина/мужчина, женщина/женщина, смешанный.

13 октября состоялось торжественное открытие турнира, а также начало соревнований мужчин и женщин, в том числе юношей и девушек до 18 лет.

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