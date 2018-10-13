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В Петербурге проходит международный турнир по джиу-джитсу

Спорт

Фоторепортаж с первого дня соревнований по джиу-джитсу St.Petersburg Open

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В Петербурге проходит международный турнир по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»

Санкт-Петербург, 13 октября 2018, 21:27 — REGNUM  Сегодня, 13 октября, состоялся первый день турнира по джиу-джитсу St. Petersburg Open. Соревнования проходят в Спортивной школе олимпийского резерва «Комета». Этот турнир является отборочным перед чемпионатом мира — 2018.

1
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
11
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
12
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»

В соревнованиях принимают участие петербургские спортсмены, чемпионы всемирных игр, чемпионы мира и Европы, среди которых заслуженный мастер спорта РФ Илья Борок, мастера спорта России международного класса Алла Падерина, Александр Сак и Абдулбари Гусейнов.

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Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
28
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
40
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
47
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
49
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
59
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
62
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»

Комитете по физической культуре и спорту отмечает, что поединки пройдут по трем дисциплинам: файтинг-систем (бои) в семи весовых категориях — у мужчин и пяти — у женщин; не-ваза (борьба лежа) в шести весовых категориях — у мужчин и четырех — у женщин; дуо-систем (демонстрация техники в парах) в трех разделах — мужчина/мужчина, женщина/женщина, смешанный.

50
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
52
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
34
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
29
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
4
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
8
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
53
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
58
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»

13 октября состоялось торжественное открытие турнира, а также начало соревнований мужчин и женщин, в том числе юношей и девушек до 18 лет.

51
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу «St.Petersburg Open»

Смотрите галерею к статье

regnum author Андрей Пронин
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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