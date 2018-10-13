Футболист Карим Бензема может продолжить карьеру в Китае

Барселона, Испания, , 16:05 — REGNUM Французский нападающий футбольного мадридского клуба «Реал» Карим Бензема имеет шанс на продолжение свое игровой карьеры в Китае, ввиду того, что один из китайских клубов готов заплатить за его трансфер 50 миллионов евро, сообщает 13 октября Don Balon.

Название китайского клуба не разглашается.

Руководство «Реала» готово продать Бензема для того чтобы снизить зарплатные расходы клуба. Однако сам француз не воодушевлен идеей переезда в Азию, хотя не прочь сменить клуб. При этом Карим Бензема не хотел бы переходить в другую команду во время чемпионата и предпочитает продолжить карьеру в оном из футбольных клубов Европы.

Отметим, 8 октября пресс-служба «Реала» объявила о том, что французский нападающий выбыл из основного состава в результате травмы на 2−3 недели. В текущем сезоне Карим Бензем сыграл 11 матчей в составе «Реала», в которых забил пять мячей