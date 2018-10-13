СМИ: прокуратура Бельгии расследует трансфер Софьяна Ханни в «Спартак»

Брюссель, , 15:26 — REGNUM Контракт, согласно которому алжирский полузащитник Софьян Ханни перешел из футбольного брюссельского клуба «Андерлехт» в московский «Спартак», стал одним из эпизодов масштабного расследования прокуратуры Бельгии о махинациях в бельгийском футболе, сообщает 13 октября бельгийская газета Libre Belgique.

Согласно информации издания, подставные матчи — это только первая часть расследования, вторую часть составляют махинации и подлоги, связанные с недавно арестованным одним из самых известных агентов Бельгии, Моги Баята. Последнего обвиняют в получении взяток в крупных размерах за трансферы спортсменов.

«В деле, в частности, упоминаются передача прав на Софьяна Ханни из «Андерлехта» в московский «Спартак» и Генри Оньекуры из «Эйпена» в английский «Эвертон», — пишет Libre Belgique.

Отметим, переход Софьяна Ханни из «Андерлехта» в московский «Спартак» состоялся в январе 2018 года за 8 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел 5 матчей за клуб, в которых не отметился никакими результативными действиями.