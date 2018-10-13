Джокович вышел в финал турнира «Мастерс» в Китае

Шанхай, Китай, , 14:59 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал теннисного турнира «Мастерс», проходящего в Шанхае, разгромив в полуфинальном матче немецкого спортсмена Александра Зверева, сообщает 13 октября Матч ТВ.

Джоковичу потребовался всего час для того чтобы обставить посеянного на турнире под четвертым номером Зверева, в ходе которого немецкому спортсмену удалось взять всего три гейма. Итоговый счет по сетам 6:2, 6:1.

В финале, трижды ранее побеждавший в шанхайском турнире «Мастерс» Джокович, встретится с победителем матча между хорватом Брной Чоричом и швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

Отметим, призовой фонд теннисного турнира «Мастерс» в Шанхае превышает семь миллионов долларов.