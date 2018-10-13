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Джокович вышел в финал турнира «Мастерс» в Китае

Спорт

Итоговый счет по сетам 6:2, 6:1

Джокович вышел в финал турнира «Мастерс» в Китае
IvanAndreevich
Новак Джокович

Шанхай, Китай, 13 октября 2018, 14:59 — REGNUM  Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал теннисного турнира «Мастерс», проходящего в Шанхае, разгромив в полуфинальном матче немецкого спортсмена Александра Зверева, сообщает 13 октября Матч ТВ.

Джоковичу потребовался всего час для того чтобы обставить посеянного на турнире под четвертым номером Зверева, в ходе которого немецкому спортсмену удалось взять всего три гейма. Итоговый счет по сетам 6:2, 6:1.

В финале, трижды ранее побеждавший в шанхайском турнире «Мастерс» Джокович, встретится с победителем матча между хорватом Брной Чоричом и швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

Отметим, призовой фонд теннисного турнира «Мастерс» в Шанхае превышает семь миллионов долларов.

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