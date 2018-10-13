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Футболисты «Томи» сорвали начало матча с «Сочи» из-за долгов по зарплате

Спорт

Акция протеста игроков «Томи» вызвана тяжелой финансовой ситуацией в клубе

Томск, 13 октября 2018, 14:02 — REGNUM  На десять минут задержали начало домашнего матча с клубом «Сочи» футболисты клуба «Томь» в знак протеста против невыплаты им зарплаты в течение 3 месяцев, сообщает 13 октября Матч ТВ.

Также игроки вышли на матч в футболках с надписями: «Томь — результат за бесплатно». Акция протеста игроков «Томи» вызвана тяжелой финансовой ситуацией в клубе. Помимо того, что игрокам уже три месяца не платят зарплату, премиальные игрокам клуб не выплатил ещё за прошлый год.

Ранее в сентябре руководство клуба обещало игрокам погасить задолженность по зарплате, однако не выполнило своего обещания.

Отметим, на сегодня команда футбольного клуба «Томь» занимает второе место в турнирной таблице российской ФНЛ, уступая только одну игру команде «Тамбов».

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Футбол
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