Рахимов поддержал инициативу Кадырова в отношении Кокорина и Мамаева

Грозный, , 13:29 — REGNUM Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Рашид Каримов поддержал предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о трудоустройстве скандально известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в составе грозненской команды, его слова приводит 13 октября «Чемпионат».

"Считаю благородной и правильной инициативу Рамзана Кадырова», — заявил Рашид Рахимов и добавил, что глава республики глубоко проанализировал сложившуюся ситуацию и понял, что в настоящий момент футболистов «закапывают со всех сторон».

При этом гавный наставник грозненского клуба подчеркнул, что по его мнению — Кокорин и Мамаев виноваты и они как люди публичные должны понимать, что находятся особо на виду. Потому выгораживать их не стоит, но нужно немного убавить эмоции.

Кроме этого Рашид Рахимов отметил, что каждый человек совершал в своей жизни поступки, о которых он потом жалел и не мог их исправить, и тут важно чтобы человека не оттолкнули. Чтобы данная ситуация ребят чем-то научила.

И ещё главный тренер «Ахмата» сказал, что ему было бы интересно поработать с Кокориным и Мамаевым в первую очередь с человеческой стороны.