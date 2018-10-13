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50 cent предложил Нурмагомедову перейти в Bellator из UFC за 2 миллиона

Спорт

«Я готов заплатить Хабибу прямо сегодня два миллиона наличными, если он будет выступать за меня в Bellator», — написал 50 cent

50 cent предложил Нурмагомедову перейти в Bellator из UFC за 2 миллиона
Alex Const
Cent — рэпер и промоутер в боксе

Вашингтон, 13 октября 2018, 13:30 — REGNUM  Известный рэппер из США Кертис Джексон, который более известен под псевдонимом 50 cent, предложил российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову перейти за 2 миллиона долларов из UFC в Bellator. Соответствующее сообщение он разместил 13 октября в своем Twitter.

«Я готов заплатить Хабибу прямо сегодня два миллиона наличными, если он будет выступать за меня в Bellator», — написал 50 cent, добавив, что UFC поступает неправильно в отношении Нурмагомедова с сложившейся ситуации, потому что по отношению к Макгрегору UFC так не поступило.

Ранее 50 cent предоставил 1 миллион долларов для победителя турнира Bellator в полусреднем весе.

Отметим, что UFC до сих пор не выплатило Хабибу Нурмагомедову его гонорар за победу на Конором Макгрегором, мотивируя такое свое решение тем, что он участвовал в потасовке после матча.

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