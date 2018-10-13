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«Ротор» победил «СКА-Хабаровск» в мачте ФНЛ

Спорт

Итоговый счет встречи 1:0 в пользу «Ротора»

«Ротор» победил «СКА-Хабаровск» в мачте ФНЛ
Логотип ФК «Ротор»

Хабаровск, 13 октября 2018, 12:52 — REGNUM  Игроки футбольного клуба «Ротор» нанесли поражение команде «СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура ФНЛ, сообщает 13 октября Матч ТВ.

Встреча проходила в Хабаровске. Единственный мяч во встрече забил на 66-й минуте матча форвард гостей Камиль Мусин. Итоговый счет встречи 1:0 в пользу «Ротора».

Для «Ротора» этот матч стал 8-м подряд в ФНЛ без поражений (5 ничьих и 3 победы).

По итогам игры «Ротор», набравший 20 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице, опередив «СКА-Хабаровск», который с 18 очками находится на 12 месте.

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