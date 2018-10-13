Суббота, 13 Октября 2018 года
12:51:33 МСК

Эдинсон Кавани может перейти в «Атлетико» из «ПСЖ»

Спорт

Как передает издание, уругваец не доволен своим положением в «ПСЖ»

Эдинсон Кавани может перейти в «Атлетико» из «ПСЖ»
Ailura
Эдинсон Кавани

Париж, 13 октября 2018, 12:10 — REGNUM  Нападающий французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен («ПСЖ») Эдинсон Кавани может в ближайшее время покинуть свой клуб, сообщает 13 октября Sport.es.

Как передает издание, уругваец не доволен своим положением в «ПСЖ». В приобретении Кавани заинтересован главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне, который с помощью уругвайца хочет сформировать линию атаки из Кавани, Диего Косты и Антуана Гризманна.

При этом отмечается, что для «Атлетико» может стать препятствием высокая цена Кавани, так как «ПСЖ» планирует выручить за его реализацию не менее 60 миллионов евро.

Нынешний контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до 2020 года.

Отметим, Эндинсон Кавани провел за парижский клуб в текущем сезоне 6 матчей в которых забил 5 мячей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить