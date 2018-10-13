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Футбольная сборная Бразилии победила Саудовскую Аравию в товарищеском матче

Спорт

Матч проходил в Эр-Рияде и закончился победой бразильцев со счетом 2:0

Футбольная сборная Бразилии победила Саудовскую Аравию в товарищеском матче
Дарья Драй © ИА REGNUM
Улыбка из Бразилии

Эр-Рияд, 13 октября 2018, 11:30 — REGNUM  Сборная Бразилии по футболу оказалась сильнее в товарищеском противостоянии с командой Саудовской Аравии, сообщает 13 октября «Советский спорт».

Матч проходил в Эр-Рияде и закончился победой бразильцев со счетом 2:0. Счет на 43-й минуте встречи открыл Габриэль Жезус. Затем на 85-й минуте был удален голкипер саудитов Мохаммед Аль-Оваис, а окончательную точку в матче поставил гол Алекс Сандро в компенсированное время.

Следующий матч сборной Бразилии также будет товарищеским и пройдет 16 октября в аравийском городе Джидде со сборной Аргентины.

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Футбол
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