Футбольная сборная Бразилии победила Саудовскую Аравию в товарищеском матче

Эр-Рияд, , 11:30 — REGNUM Сборная Бразилии по футболу оказалась сильнее в товарищеском противостоянии с командой Саудовской Аравии, сообщает 13 октября «Советский спорт».

Матч проходил в Эр-Рияде и закончился победой бразильцев со счетом 2:0. Счет на 43-й минуте встречи открыл Габриэль Жезус. Затем на 85-й минуте был удален голкипер саудитов Мохаммед Аль-Оваис, а окончательную точку в матче поставил гол Алекс Сандро в компенсированное время.

Следующий матч сборной Бразилии также будет товарищеским и пройдет 16 октября в аравийском городе Джидде со сборной Аргентины.