Евлоев завоевал бронзу на турнире по греко-римской борьбе ЮОИ в Бразилии

Бразилиа, , 10:49 — REGNUM Российский борец греко-римского стиля Мухаммад Евлоев завевал бронзовую награду на турнире Юношеских Олимпийских игр, проходящих в Бразилии, в весовой категории до 92 кг. Об этом 13 октября сообщает Матч ТВ.

В финальном поединке за третье место российский спортсмен оказался сильнее египтянина Ибраима Вехиба. Золотым призером в категории до 92 кг стал иранец Моххамад Носрати победивший в финале турецкого спортсмена Османа Айайдына, ставшего серебряным призером Юношеских Олимпийских игр.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в весовой категории до 71 серебряным призером на турнире стал другой российский борец греко-римского стиля Степан Стародубцев. Таким образом сборная России на Олимпийских играх стала обладательницей 33 медалей из которых 21 — золотая, 7 — серебряных и 5 — бронзовых.