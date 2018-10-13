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Евлоев завоевал бронзу на турнире по греко-римской борьбе ЮОИ в Бразилии

Спорт

В финальном поединке за третье место российский спортсмен оказался сильнее египтянина Ибраима Вехиба

Евлоев завоевал бронзу на турнире по греко-римской борьбе ЮОИ в Бразилии
Иллюстрация: Mil.ru
Борьба

Бразилиа, 13 октября 2018, 10:49 — REGNUM  Российский борец греко-римского стиля Мухаммад Евлоев завевал бронзовую награду на турнире Юношеских Олимпийских игр, проходящих в Бразилии, в весовой категории до 92 кг. Об этом 13 октября сообщает Матч ТВ.

В финальном поединке за третье место российский спортсмен оказался сильнее египтянина Ибраима Вехиба. Золотым призером в категории до 92 кг стал иранец Моххамад Носрати победивший в финале турецкого спортсмена Османа Айайдына, ставшего серебряным призером Юношеских Олимпийских игр.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в весовой категории до 71 серебряным призером на турнире стал другой российский борец греко-римского стиля Степан Стародубцев. Таким образом сборная России на Олимпийских играх стала обладательницей 33 медалей из которых 21 — золотая, 7 — серебряных и 5 — бронзовых.

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Греко-римская борьба
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