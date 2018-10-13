Борец Стародубцев стал серебряным призером ЮОИ в Бразилии

Бразилиа, , 10:35 — REGNUM Российский борец греко-римского стиля Степан Стародубцев завоевал серебряную медаль на турнире Юношеских Олимпийских игр, проходящих в Бразилии, в категории до 71 кг, сообщает 13 октября Sport 24.

В финале российский спортсмен уступил молдавскому борцу Александру Гуту. Бронзовым медалистом Юношеских Олимпийских игр стал представитель Японии Шу Ямада.

Отметим, юношеские Олимпийские игры будут проходить в Бразилии до 18 октября на них разыгрывается 241 комплект медалей в 32 видах спорта.