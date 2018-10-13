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Российский боец ММА Харитонов победил нокаутом американца Нельсона

Спорт

Бой проходил в рамках турнира Bellator 207 в американском городе Анкасвилле

Российский боец ММА Харитонов победил нокаутом американца Нельсона
Джордж Уэсли Беллоуз. Бой у Шарки (фрагмент). 1917

Анкасвилл, США, 13 октября 2018, 08:40 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов победил нокаутом американского бойца Роя Нельсона на турнире Bellator 207 в американском городе Анкасвилле. Об этом сообщается в официальном аккаунте турнира в сети микроблогов Twitter сегодня, 13 октября.

Бой завершился уже в первом раунде. Перед самым ударом гонга Харитнов отправил Нельсона в нокаут и выиграл бой.

https://twitter.com/vaobhr/status/1050951737270448128

Для Харитонова это уже 29-я победа в карьере (при этом у него семь поражений). Нельсон проиграл в 16-й раз (в его активе 23 победы).

Паралельно с боем Харитонова против Нельсона состоялся поединок двух американских бойцов — Мэтта Митрона и Райана Бэйдера Поединок продлился все три раунда. Единогласным решением судей победа была присуждена Бэйдеру — 30−24 и 30−25.

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