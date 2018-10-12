Марко Арнаутович принес Австрии победу над Северной Ирландией

Вена, 12 октября 2018, 23:48 — REGNUM 12 октября между национальными сборными Австрии и Северной Ирландии на стадионе «Эрнст Хаппель» был разыгран матч в рамках 3-го тура группы C Лиги Наций УЕФА, завершившийся минимальной победой первый со счетом 1:0.
Единственный мяч на экваторе второй половины забил таранный форвард «Вест Хэма» Марко Арнаутович после передачи Питера Зуля — 1:0.
Статистика матча (Австрия/Северная Ирландия)
Удары 9/9
Удары в створ 3/1
Владение 58%/42%
Фолы 11/13
Угловые 7/4
Набрав 3 очка, сборная Австрии поднялась на вторую строчку. Северная Ирландия без очков замыкает группу C.
Стартовые составы на матч:
Австрия: Линднер, Ульмер, Хинтереггер, Предль, Ляйнер, Ильзанкер, Забитцер, Зуль, Арнаутович, Лацаро, Бургшталлер.
Северная Ирландия: Пикок-Фарред, Льюис, Эванс, Макнейр, Кэткарт, Сэйвилл, Дэвис, Норвуд, Фергюсон, Даллас, Мадженнис.
Главный арбитр матча: Георги Кабаков.
Предупреждения: Пикок-Фаррел — 17, Норвуд — 73.
Голы: Арнаутович 71 — 1:0.