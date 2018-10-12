Марко Арнаутович принес Австрии победу над Северной Ирландией

Вена, , 23:48 — REGNUM 12 октября между национальными сборными Австрии и Северной Ирландии на стадионе «Эрнст Хаппель» был разыгран матч в рамках 3-го тура группы C Лиги Наций УЕФА, завершившийся минимальной победой первый со счетом 1:0.

Единственный мяч на экваторе второй половины забил таранный форвард «Вест Хэма» Марко Арнаутович после передачи Питера Зуля — 1:0.

Статистика матча (Австрия/Северная Ирландия)

Удары 9/9

Удары в створ 3/1

Владение 58%/42%

Фолы 11/13

Угловые 7/4

Набрав 3 очка, сборная Австрии поднялась на вторую строчку. Северная Ирландия без очков замыкает группу C.

Стартовые составы на матч:

Австрия: Линднер, Ульмер, Хинтереггер, Предль, Ляйнер, Ильзанкер, Забитцер, Зуль, Арнаутович, Лацаро, Бургшталлер.

Северная Ирландия: Пикок-Фарред, Льюис, Эванс, Макнейр, Кэткарт, Сэйвилл, Дэвис, Норвуд, Фергюсон, Даллас, Мадженнис.

Главный арбитр матча: Георги Кабаков.

Предупреждения: Пикок-Фаррел — 17, Норвуд — 73.

Голы: Арнаутович 71 — 1:0.