Дубль Ромелу Лукаку принес Бельгии минимальную победу над Швейцарией

Брюссель, , 23:42 — REGNUM 12 октября между национальными сборными Бельгии и Швейцарии на «Стадионе короля Бодуэна» был разыгран матч в рамках 3-го тура группы B Лиги Наций УЕФА, завершившийся победой хозяев со счетом 2:1.

Первый мяч в дебюте второй половины матча забил таранный форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, замкнув навес Томаса Менье — 1:0. Через 18 минут Марио Гавранович восстановил равновесие в счете — 1:1. Под занавес матча Лукаку вновь вывел хозяев вперед, оформив дубль — 2:1.

Статистика матча (Бельгия/Швейцария)

Удары 19/15

Удары в створ 7/5

Владение 51%/49%

Фолы 17/4

Угловые 5/3

Набрав 6 очков, сборная Бельгии возглавила таблицу группы B. Швейцария с 3-мя баллами идет строчкой ниже.

Стартовые составы на матч:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Компани, Менье, Тилеманс, Витсель, Карраско, Лукаку, Азар, Мертенс.

Швейцария: Цоммер, Эльведи, Ланг, Шер, Родригес, Фройлер, Джака, Цубер, Закария, Шакири, Сеферович.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Голы: Лукаку 58 — 1:0 Гавранович 76 — 1:1, Лукаку 84 — 2:1.