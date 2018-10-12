Англия и Хорватия разделили очки в 3-м туре Лиги Наций

Лондон, , 23:37 — REGNUM 12 октября между национальными сборными Хорватии и Англии на стадионе «Руевица» был разыгран матч в рамках 3-го тура группы D Лиги Наций УЕФА, завершившийся нулевой ничьей.

Статистика матча (Хорватия/Англия)

Удары 8/6

Удары в створ 3/3

Владение 46%/54%

Фолы 15/!3

Угловые 2/4

Набрав первое очко, сборная Англии поднялась на вторую строчку группы D. Хорватия с тем же количеством очков идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Едвай, Вида, Пиварич, Перишич, Ракитич, Ковачич, Крамарич, Модрич, Ребич.

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилуэлл, Стоунс, Магуайр, Дайер, Баркли, Хендерсон, Кейн, Стерлинг, Рашфорд.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Хендерсон — 6, Ковачич — 25, Ловрен — 45, Стоунс — 52, Едвай — 59, Стерлинг — 72.