Ульяновск в 2019 году примет Всемирный фестиваль боевых искусств

Ульяновск, , 17:54 — REGNUM В Ульяновской области в 2019 году состоится I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. Мероприятие будет проводиться с 13 по 17 сентября, более 100 стран уже заявили о своем намерении представить национальный вид единоборств, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Россия на этом фестивале представит самбо. Это исконно российский вид спорта, объединивший в себе элементы национальных видов борьбы, таких как буза, кореш и другие. И сегодня это один из наиболее эффективных и красивых видов единоборств», — отметил глава областного правительства Александр Смекалин.

По его словам, инфраструктура самбо в Ульяновской области активно развивается, а школа самбо довольно сильна. В Димитровграде завершается строительство регионального Центра спортивного и боевого самбо. Данный комплекс станет главной учебной и методической площадкой для спортсменов.

«Мы также включились в федеральный проект «Самбо в школу» и оборудуем специализированные помещения для занятий школьников», — добавил Смекалин.

Представляя идеи фестиваля в ходе форума «Россия — спортивная держава» президент Международной ассоциации «Спорт для всех» Ju-Ho Chang отметил, что восточные единоборства являются одним из наиболее популярных видов спорта в мире.

«Мы приняли решение, что именно Ульяновская область должна стать одним из центров первичного развития этого вида спорта. Я уверен, что в 2019 году Ульяновск достойно примет первый всемирный фестиваль ТАФИСА, потому что уже сейчас мы видим, что регион проводит подготовку на высшем уровне. Мы уверены, что все пройдет в лучших традициях восточных единоборств», — заявил глава ассоциации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на форуме «Россия — спортивная держава», который состоялся в Ульяновске, стенд региона посетил президент России Владимир Путин. Президент оценил качество представленной на стенде формы для единоборств, которую производят в регионе.

Губернатор Сергей Морозов предложил главе государства посетить Димитровград в первом квартале 2019 года и, в частности, Центр медицинской радиологии. Не исключено, что президент посетит и Центр спортивного и боевого самбо.

Читайте также: Президенту РФ представили концепцию развития спорта в Ульяновской области