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Греческий форвард объявил о завершении карьеры в 33 года

Спорт

Самарас сообщил, что завершает профессиональную карьеру

Греческий форвард объявил о завершении карьеры в 33 года
Иллюстрация: Soccer.ru
Георгиос Самарас

Афины , 12 октября 2018, 15:53 — REGNUM  В возрасте 33 лет о завершении футбольной карьеры объявил бывший нападающий сборной Греции и клуба «Селтик» Георгиос Самарас. Об этом 12 октября сообщается на странице клуба в Twitter.

«Экс-форвард «Селтика» Георгиос Самарас сообщил, что завершает профессиональную карьеру», — говорится в сообщении.

Самарас играл в составе «Селтика» с 2008 по 2014 год. В составе клуба он стал четырехкратным чемпионом Шотландии и дважды выиграл кубок страны.

Кроме того, он играл в составе таких клубов, как голландский «Херенвен», английские «Манчестер Сити» и «Вест Бромвич», саудовский «Аль-Хиляль», испанская «Сарагоса» и турецкий «Самсунспор».

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Футбол
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