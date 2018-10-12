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Мбаппе установил уникальный рекорд в сборной Франции

Спорт

Мбаппе стал первым, кто забил 10 голов за сборную Франции до достижения 20-летнего возраста

Мбаппе установил уникальный рекорд в сборной Франции
Иллюстрация: Soccer.ru
Килиан Мбаппе празднует гол

Париж, 12 октября 2018, 15:41 — REGNUM  Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе установил уникальный рекорд. Об этом 12 октября сообщает «Спорт-экспресс».

Мбаппе стал первым футболистом в истории сборной Франции, который забил 10 голов за национальную команду до достижения 20-летнего возраста.

Мбаппе отличился в товарищеском матче сборной Франции против Исландии. В концовке встречи он реализовал пенальти, сравняв счёт и обеспечив команде ничейный результат — 2:2.

Этот гол стал для 19-летнего игрока десятым в составе национальной сборной.

Напомним, на чемпионате мира по футболу — 2018 в России Мбаппе вместе со сборной Франции выиграл золотые медали, став чемпионом мира. Кроме того, он был признан лучшим молодым игроком турнира.

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