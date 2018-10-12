Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Гонконге

Гонконг, Китай, , 14:58 — REGNUM Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала победу над представительницей Таиланда Луксикой Кумкхум в четвертьфинале турнира в Гонконге. Встреча, продолжавшаяся 1 час 44 минуты, завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Мугуруса три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять двойных ошибок и два брейка.

За выход в финал Мугуруса поспорит с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и китаянкой Ван Цян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла хорватку Петру Мартич в четвертьфинале турнира в Тяньцзине.

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