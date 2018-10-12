«Монако» выплатит Жардиму €7 млн за расторжение договора

Монако, , 14:03 — REGNUM «Монако» может выплатить €7 млн бывшему главному тренеру команды Леонарду Жардиму за расторжение контракта. Об этом сообщает A Bola.

Об отставке Жардима с поста главного тренера «Монако» объявил 11 октября. В в качестве компенсации за досрочное расторжение договора специалист может взыскать с клуба €7 млн.

Напомним, пост наставника монегасков Жардим занимал с 2014 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Франции в сезоне 2016/17.

В нынешнем сезоне команда занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков после девяти матчей.

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