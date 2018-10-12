Пятница, 12 Октября 2018 года
14:38:06 МСК

«Монако» выплатит Жардиму €7 млн за расторжение договора

Спорт

Об отставке Жардима «Монако» объявил 11 октября

Монако, 12 октября 2018, 14:03 — REGNUM  «Монако» может выплатить €7 млн бывшему главному тренеру команды Леонарду Жардиму за расторжение контракта. Об этом сообщает A Bola.

Об отставке Жардима с поста главного тренера «Монако» объявил 11 октября. В в качестве компенсации за досрочное расторжение договора специалист может взыскать с клуба €7 млн.

Напомним, пост наставника монегасков Жардим занимал с 2014 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Франции в сезоне 2016/17.

В нынешнем сезоне команда занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков после девяти матчей.

Читайте также: Клаудио Раньери может стать главным тренером «Монако»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить