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Джордж Рассел станет пилотом команды «Формулы-1» Williams

Спорт

В настоящее время британский гонщик — главный претендент на титул чемпиона «Формулы-2»

Гроув, Великобритания, 12 октября 2018, 14:08 — REGNUM  Команда «Формулы-1» Williams подписала многолетний контракт с британским пилотом Джорджем Расселом, сообщает официальный сайт чемпионата 12 октября.

В будущем сезоне 20-летний Рассел займет место действующего канадского пилота Лэнса Стролла. В настоящее время Джордж Рассел выступает в гонках «Формулы-2», где является лидером общего зачета.

Кто будет вторым боевым пилотом Williams, еще неизвестно. Напомним, вторым пилотом команды в этом сезоне является российский гонщик Сергей Сироткин.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство «Формулы-1» отклонило предложение новой системы начисления очков, при которой все финишировавшие в гонке пилоты получали бы зачетные баллы.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководство «Формулы-1»: начисления очков каждому пилоту не будет

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Формула 1
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