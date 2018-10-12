Джордж Рассел станет пилотом команды «Формулы-1» Williams

Гроув, Великобритания, , 14:08 — REGNUM Команда «Формулы-1» Williams подписала многолетний контракт с британским пилотом Джорджем Расселом, сообщает официальный сайт чемпионата 12 октября.

В будущем сезоне 20-летний Рассел займет место действующего канадского пилота Лэнса Стролла. В настоящее время Джордж Рассел выступает в гонках «Формулы-2», где является лидером общего зачета.

Кто будет вторым боевым пилотом Williams, еще неизвестно. Напомним, вторым пилотом команды в этом сезоне является российский гонщик Сергей Сироткин.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство «Формулы-1» отклонило предложение новой системы начисления очков, при которой все финишировавшие в гонке пилоты получали бы зачетные баллы.

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