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В «Тракторе» объявили имя исполняющего обязанности главного тренера

Спорт

Исполняющим обязанности назначен Алексей Тертышный

Челябинск, 12 октября 2018, 13:42 — REGNUM  Исполняющим обязанности главного тренера челябинского «Трактора» назначен Алексей Тертышный. Об этом 12 октября сообщается на сайте клуба.

Ранее Тертышный входил в тренерский штаб команды, а также возглавлял другой челябинский клуб «Челмет», выступающий в Высшей хоккейной лиге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября главный тренер «Трактора» Герман Титов покинул свой пост по семейным обстоятельствам.

На сегодняшний день «Трактор» идёт на 10-м место в турнирной таблице Восточной конференции. После 16 игр команда набрала 13 очков. 11 октября «Трактор» потерпел разгромное поражение от уфимского «Салавата Юлаева» со счётом 0:5.

Читайте ранее в этом сюжете: «Трактор» объявил об отставке главного тренера Титова

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