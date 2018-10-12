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«Трактор» объявил об отставке главного тренера Титова

Спорт

Титов покинул свой пост в связи с семейными обстоятельствами

Челябинск, 12 октября 2018, 13:31 — REGNUM  Челябинский «Трактор» объявил об отставке главного тренера команды Германа Титова. Об этом 12 октября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Титов покинул свой пост в связи с семейными обстоятельствами.

«Сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера «Трактора», — сказал Титов.

Отметим, что на сегодняшний день «Трактор» занимает 10-е место в Восточной конференции. После 16 матчей команда набрала 13 очков. 11 октября «Трактор» потерпел разгромное поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 0:5.

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