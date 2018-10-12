Сборная России по футболу провела тренировку после матча со Швецией

Калининград, , 13:12 — REGNUM Сборная России по футболу провела тренировку после матча Лиги наций против команды Швеции (0:0). Об этом 12 октября сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что нападающий Артём Дзюба тренируется в тренажёрном зале по индивидуальной программе. Полузащитник Алан Дзагоев занимается с физиотерапевтом. Остальные игроки работают в плановом порядке.

Напомним, сборная России сыграла вничью с командой Швеции в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 0:0. Российская команда набрала четыре очка и лидирует в группе.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут против команды Турции. Ира пройдёт 14 октября в Сочи.

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