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Зверев квалифицировался на итоговый турнир ATP

Спорт

Он будет участвовать в итоговом турнире второй год подряд

Зверев квалифицировался на итоговый турнир ATP
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Теннис

Пекин, 12 октября 2018, 11:58 — REGNUM  Немецкий теннисист Александр Зверев квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

В 2018 году Зверев выиграл турниры в Мюнхене, Мадриде и Вашингтоне. Он будет участвовать в итоговом турнире второй год подряд.

Ранее это право получили испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

Отметим, что на турнире в Шанхае Зверев вышел в полуфинал, обыграв британца Кайла Эдмунда со счётом 6:4, 6:4. Ранее он обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили.

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