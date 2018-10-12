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«Боруссия» намерена выкупить Алькасера у «Барселоны»

Спорт

Руководство немецкого клуба согласовало с игроком четырёхлетний контракт

«Боруссия» намерена выкупить Алькасера у «Барселоны»
Catherine Kõrtsmik
Пако Алькасер

Дортмунд, Германия, 12 октября 2018, 11:37 — REGNUM  Дортмундская «Боруссия» намерена предложить постоянный контракт нападающему Пако Алькасеру. Об этом сообщает Football Espana.

В настоящее время Алькасер выступает за дортмундский клуб на условиях аренды. А права на него принадлежат «Барселоне».

Отмечается, что руководство «Боруссии» уже согласовало с игроком четырёхлетний контракт, по условиям которого он займёт третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба.

В начале сезона 2018/19 Алькасер провёл в составе «шмелей» три матча в немецкой Бундеслиге, в которых забил шесть голов.

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