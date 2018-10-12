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Фёдор Емельяненко заявил, что не думает о завершении карьеры

Спорт

Емельяненко проведёт бой 13 октября в Нью-Йорке с американцем Сонненом

Нью-Йорк, США, 12 октября 2018, 11:15 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что не думает о завершении карьеры. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

«Нет, для меня не является принципиальным провести бой в России перед завершением карьеры. И о завершении карьеры мы пока не говорим», — сказал Емельяненко.

Напомним, Емельяненко проведёт бой 13 октября в Нью-Йорке с американцем Чейлом Сонненом. Победитель поединка встретится с победителем противостояния между Мэттом Митрионом и Райаном Бейдером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Емельяненко и Соннен провели «дуэль взглядов» перед предстоящим боем.

Читайте ранее в этом сюжете: Емельяненко и Соннен провели «дуэль взглядов» перед боем

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