Нападающий «Челси» Азар назвал себя лучшим футболистом мира

Лондон, , 10:53 — REGNUM Нападающий сборной Бельгии и лондонского «Челси» Эден Азар заявил, что на сегодняшний день он является лучшим игроком в мире. Об этом сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

«Да, сейчас я лучший игрок в мире. Но всегда можно стать лучше. Например, можно забивать больше голов», — сказал Азар.

По его словам, сейчас он находится в довольно хорошей форме. Полузащитник выразил надежду, что сможет играть так ещё долгое время.

Отметим, что в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Азар возглавляет список бомбардиров. На его счету после восьми туров семь голов и отдал три результативные передачи.

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