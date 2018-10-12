Нурмагомедова и Макгрегора отстранили от участия в боях UFC

Лас-Вегас, США, , 10:34 — REGNUM Бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор временно отстранены от участия в соревнованиях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает телеканал USA Today.

Отмечается, что решение об отстранении спортсменов на 10 дней за драку после чемпионского боя в легком весе приняла Атлетическая комиссия штата Невада. Также сообщается, что командам российского и ирландского спортсменов были отправлены официальные уведомления о принятом вердикте.

Также в комиссии уведомили, что 24 октября состоится очередное заседание, на котором будет бойцам могут продлить срок отстранения от боев UFC.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. По завершении боя в октагоне и за его пределами началась массовая драка, в результате инцидента президент UFC Дэйна Уайт заявил, что организация разорвет контракты с бойцами.

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