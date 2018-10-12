Друг Макгрегора попросил главу UFC не отменять его бой с Тухуговым

Нью-Йорк, США, , 10:33 — REGNUM Боец смешанных единоборств Артём Лобов, выступающий в команде Конора Макгрегора, попросил UFC Дэну Уайта не отменять поединок против Зубайры Тухугова. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Дэна, не дайте Тухугову избежать наказания, верните его!» — написал Лобов.

Причиной отмены боя стала драка Тухугова с Макгрегором после того, как завершился поединок ирландца с Хабибом Нурмагомедовым. Лобову должны назначить нового соперника.

Напомним, 6 октября после окончания боя, в котором Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, Тухугов вступил в драку с Макгрегором. После этого глава UFC Дэна Уайт заявил, что Тухугов будет уволен из организации.

Хабиб Нурмагомедов пригрозил, что, если UFC уволит Тухугова, он и сам уйдет из организации.

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