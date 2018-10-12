Кокорин пока остается в «Зените»

Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» не намерен разрывать контракт с нападающим Александром Кокориным до завершения судебных процедур в отношении игрока, который арестован по обвинению в хулиганстве.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», договор Кокорина с «Зенитом» остается в силе до конца текущего сезона, и до инцидента с участием Кокорина велись переговоры о его продлении.

«Сейчас переговоры заморожены до прояснения судьбы нападающего. В том случае, если Кокорин получит реальный срок, контракт можно будет расторгнуть», — отмечает источник.

Ранее «Зенит» резко осудил поведение Кокорина и пообещал наказать его по клубной линии, однако сделать это только после прояснения ситуации со стороны правоохранительных органов.

ФК «Зенит» решил отправить средства, заработанные на продаже спортивной атрибутики с фамилией Александра Кокорина, воспитанникам детских домов Санкт-Петербурга.

В отношении второго участника инцидента — полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева — его клуб уже заявил о начале процедуры досрочного расторжения контракта.

Напомним, Кокорин и Мамаев решением суда помещены под стражу до 8 декабря 2018 года. 8 октября Кокорин и Мамаев с компанией приятелей напали и избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, сделавших им замечание за шумное поведение в кафе. Незадолго до этого та же компания в ходе конфликта на автостоянке избила водителя телеведущей «Первого канала».

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