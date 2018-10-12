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ЦСКА обыграл «Барселону» в матче Евролиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 95:75

ЦСКА обыграл «Барселону» в матче Евролиги
Иллюстрация: Fotodes.ru
Баскетбол

Москва, 12 октября 2018, 10:00 — REGNUM  Московский ЦСКА одержал победу над «Барселоной» в матче первого тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 95:75.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Кори Хиггинс, набравший 18 очков. В составе «Барселоны» наибольшую результативность показал Кайл Курич, который набрал 15 очков.

Напомним, в сезоне 2017/18 ЦСКА занял первое место в групповом турнире Евролиги. В плей-офф «армейцы» заняли четвёртое место.

ЦСКА (Москва) — «Барселона» (Барселона) —95:75 (21:17, 30:12, 18:29, 26:17).

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Баскетбол
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