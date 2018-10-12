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«Тампа» упустила победу над «Ванкувером» в последней 10-минутке матча

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Тампа, США, 12 октября 2018, 09:25 — REGNUM  «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Тампа Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Хоккеисты «Тампы» открыли счёт в первом периоде благодаря точному броску нападающего Брейдена Пойнта. Этот счёт продержался до последней 10-минутки матча.

«Ванкувер» смог забросить четыре шайбы. Голы в ворота Андрея Василевского забили Элиас Петтерссон и Брок Бёзер. После этого Джейк Виртанен и Маркус Гранлунд забрасывали в пустые ворота.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа Бэй) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 1:4 (1:0, 0:0, 0:4).

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