Нью-Йорк, США, , 09:24 — REGNUM Американская горнолыжница Линдси Вонн объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсменка заявила 11 октября в эфире радиостанции NBC в Нью-Йорке.

33-летняя Вонн пояснила, что участие в соревнованиях больше не имеет для нее смысла. Сезон 2019 года станет для нее последним.

«Я бы очень хотела быть активной, когда стану старше. Так что я должна смотреть в будущее и сосредотачиваться не только на том, что непосредственно впереди», — сказала она.

Линдси Вонн — одна из самых успешных горнолыжниц в мире. В ее активе — золото зимней Олимпиады — 2010, две победы на чемпионатах мира, рекорд по числу побед на этапах Кубка мира.