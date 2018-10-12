Хет-трик Перрона помог «Сент-Луису» победить «Калгари»

Сент-Луис, США, , 09:13 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Сент-Луис» хет-трик оформил Дэвид Перрон, ещё по шайбе забросили Александр Стин и Джоэл Эдмундсон. Голевую передачу записал на свой счёт российский нападающий Иван Барбашев.

В составе «Калгари» голы забили Джеймс Нил, Дерек Райан и Микаэль Баклунд.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 5:3 (3:1, 2:0, 0:2).

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