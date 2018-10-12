Пятница, 12 Октября 2018 года
11:19:45 МСК

Хет-трик Перрона помог «Сент-Луису» победить «Калгари»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:3

Хет-трик Перрона помог «Сент-Луису» победить «Калгари»
Цитата из м\ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Сент-Луис, США, 12 октября 2018, 09:13 — REGNUM  «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Сент-Луис» хет-трик оформил Дэвид Перрон, ещё по шайбе забросили Александр Стин и Джоэл Эдмундсон. Голевую передачу записал на свой счёт российский нападающий Иван Барбашев.

В составе «Калгари» голы забили Джеймс Нил, Дерек Райан и Микаэль Баклунд.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 5:3 (3:1, 2:0, 0:2).

Читайте также: «Колорадо» обыграл «Баффало» благодаря 30 сэйвам Варламова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить