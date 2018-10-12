Руководство «Формулы-1»: начисления очков каждому пилоту не будет

Нью-Йорк, США, , 09:12 — REGNUM Болельщики «Формулы-1» не должны готовиться к новой системе начисления очков участникам чемпионата. Об этом заявило руководство королевского класса автоспорта, пишет газета Kronen Zeitung 12 октября.

Руководство «Формулы-1» отклонило предложение начислять очки каждому финишировавшему пилоту. Такая система обострила бы борьбу в середине пелетона.

Если бы все выступали за это, мы бы рассмотрели такой вариант на 2019 год, — сказал гоночный директор Чарли Уайтинг. — Но единства достигнуто не было».

Сейчас очки получает первая десятка из двадцати пилотов. За победу дается 25 очков, за второе место — 18, за третье — 15. Финишировавшие за тройкой пилоты получают 12, 10, 8, 6, 4, 2 и 1 очко. Эта система была принята с 2010 года.

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